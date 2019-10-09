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09 Ekim 2019, Çarşamba
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: Falcao gergin başladı

Gomis: Falcao gergin başladı

'ın eski yıldızlarından Bafetimbi , Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi 'nun Galatasararay günlerini değerlendirdi. Gomis, Falcao'nun gergin başladığını söyledi.

, henüz bekleneni veremezken 'ten yıldız oyuncuya destek geldi. Fransız basınından RMC Sport'a özel bir röportaj veren Gomis, "Falcao, 'da biraz gergin başladı. Onunla öncesi konuşmuştuk. İlerleyen süreçte işler onun için daha iyi olacaktır" dedi. Galatasaray'da unutulmaz günler geçirdiğini de ifade eden Gomis, "Galatasaray 30 milyon taraftara sahip. Orada yaşadıklarımı her oyuncunun bir gün yaşamasını isterim. İnanılmaz. 'u da çok seviyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra hayatımın bir bölümünü orada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 9.10.2019
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