Gomis: Falcao gergin başladı

Radamel Falcao, henüz bekleneni veremezken Gomis'ten yıldız oyuncuya destek geldi. Fransız basınından RMC Sport'a özel bir röportaj veren Gomis, "Falcao, Galatasaray'da biraz gergin başladı. Onunla transfer öncesi konuşmuştuk. İlerleyen süreçte işler onun için daha iyi olacaktır" dedi. Galatasaray'da unutulmaz günler geçirdiğini de ifade eden Gomis, "Galatasaray 30 milyon taraftara sahip. Orada yaşadıklarımı her oyuncunun bir gün yaşamasını isterim. İnanılmaz. İstanbul'u da çok seviyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra hayatımın bir bölümünü orada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.