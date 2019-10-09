Gomis: Falcao gergin başladı
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Radamel Falcao'nun Galatasararay günlerini değerlendirdi. Gomis, Falcao'nun gergin başladığını söyledi.
Radamel Falcao, henüz bekleneni veremezken Gomis'ten yıldız oyuncuya destek geldi. Fransız basınından RMC Sport'a özel bir röportaj veren Gomis, "Falcao, Galatasaray'da biraz gergin başladı. Onunla transfer öncesi konuşmuştuk. İlerleyen süreçte işler onun için daha iyi olacaktır" dedi. Galatasaray'da unutulmaz günler geçirdiğini de ifade eden Gomis, "Galatasaray 30 milyon taraftara sahip. Orada yaşadıklarımı her oyuncunun bir gün yaşamasını isterim. İnanılmaz. İstanbul'u da çok seviyorum. Kariyerimi bitirdikten sonra hayatımın bir bölümünü orada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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