Fatih Terim’e inanıyorum

Antalya'daki Uluslararası Şöhretler Futbol Festivali'ne katılan Albert Riera, Galatasaray'ı yakından takip ettiğini söyledi. Galatasaray'ın kötü günler geçirdiğini belirten eski İspanyol futbolcu, "Ben onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Mutlaka daha iyi olacaklardır" dedi. Terim ve yardımcılarıyla halen görüştüğünü ve talep gelirse yeniden çalışabileceğini de kaydetti.