Fatih Terim’e inanıyorum
Antalya'daki Uluslararası Şöhretler Futbol Festivali'ne katılan Albert Riera, Galatasaray'ı yakından takip ettiğini söyledi. Galatasaray'ın kötü günler geçirdiğini belirten eski İspanyol futbolcu, "Ben onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. " dedi.
Antalya'daki Uluslararası Şöhretler Futbol Festivali'ne katılan Albert Riera, Galatasaray'ı yakından takip ettiğini söyledi. Galatasaray'ın kötü günler geçirdiğini belirten eski İspanyol futbolcu, "Ben onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Mutlaka daha iyi olacaklardır" dedi. Terim ve yardımcılarıyla halen görüştüğünü ve talep gelirse yeniden çalışabileceğini de kaydetti.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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