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09 Ekim 2019, Çarşamba
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’e inanıyorum

Fatih Terim’e inanıyorum

'daki 'ne katılan , 'ı yakından takip ettiğini söyledi. Galatasaray'ın kötü günler geçirdiğini belirten eski İspanyol futbolcu, "Ben onlara inanıyorum. 'in elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. " dedi.

'daki 'ne katılan , 'ı yakından takip ettiğini söyledi. Galatasaray'ın kötü günler geçirdiğini belirten eski İspanyol futbolcu, "Ben onlara inanıyorum. 'in elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Mutlaka daha iyi olacaklardır" dedi. Terim ve yardımcılarıyla halen görüştüğünü ve talep gelirse yeniden çalışabileceğini de kaydetti.

  1. 9.10.2019
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