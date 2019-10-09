Divan toplanıyor

Divan Kurulu, bugün saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Divan kararına uymamakla suçlanan Mustafa Cengiz yönetiminin, bugün sportif başarısızlık, takımda yaşanan sıkıntılar, TOKİ'nin Riva ve Florya protokollerini feshetmesi konularında yoğun eleştiriye maruz kalması bekleniyor. Ayrıca Cengiz- Terim polemiği de üyelerin gündeminde olacak.