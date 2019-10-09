Divan toplanıyor
Sarı-Kırmızılılar'da Divan Kurulu, bugün saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Kurulda ayrıca Cengiz- Terim polemiği de üyelerin gündeminde olacak.
Divan Kurulu, bugün saat 13.30'da Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Divan kararına uymamakla suçlanan Mustafa Cengiz yönetiminin, bugün sportif başarısızlık, takımda yaşanan sıkıntılar, TOKİ'nin Riva ve Florya protokollerini feshetmesi konularında yoğun eleştiriye maruz kalması bekleniyor. Ayrıca Cengiz- Terim polemiği de üyelerin gündeminde olacak.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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