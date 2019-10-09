Divan toplanıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Divan toplanıyor

toplanıyor

Divan toplanıyor

Sarı-Kırmızılılar'da  Kurulu, bugün saat 13.30'da 'nde yapılacak. Kurulda ayrıca polemiği de üyelerin gündeminde olacak.

Kurulu, bugün saat 13.30'da 'nde yapılacak. Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Divan kararına uymamakla suçlanan yönetiminin, bugün sportif başarısızlık, takımda yaşanan sıkıntılar, 'nin Riva ve Florya protokollerini feshetmesi konularında yoğun eleştiriye maruz kalması bekleniyor. Ayrıca polemiği de üyelerin gündeminde olacak.

  1. 9.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Divan toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN