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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Bir Ndiaye etmediler

Bir Ndiaye etmediler

'ye dönen Badou Ndiaye'nin yerine , Seri ve Lemina'yı aldı ama iki oyuncu 8 numara mevkiini dolduramadı. Ndiaye geçtiğimiz sezon 22 maçta 1926 dakikada 3 gol ve 3 asistle oynadı.

'ye dönen Badou Ndiaye'nin yerine , Seri ve Lemina'yı aldı ama iki oyuncu 8 numara mevkiini dolduramadı. Ndiaye geçtiğimiz sezon 22 maçta 1926 dakikada 3 gol ve 3 asistle oynadı. Seri (211) ve Lemina (135) ise 7 maçta 346 dakika sahada kaldı. Seri sadece 1 gol atabildi. Henüz ikilinin asisti bile yok. Ndiaye geçtiğimiz sezonu 1.4 şut ortalaması ile tamamladı. Lemina (1.3) ile Seri (0.7) henüz o ortalamaya ulaşamadı. Ndiaye yüzde 87.6 isabetli pas yüzdesi yakalarken, Seri (87.3) ve Lemina (78.3) yine gerisinde kaldı.

  1. 9.10.2019
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