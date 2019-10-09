Bir Ndiaye etmediler

Stoke City'ye dönen Badou Ndiaye'nin yerine Galatasaray, Seri ve Lemina'yı aldı ama iki oyuncu 8 numara mevkiini dolduramadı. Ndiaye geçtiğimiz sezon 22 maçta 1926 dakikada 3 gol ve 3 asistle oynadı. Seri (211) ve Lemina (135) ise 7 maçta 346 dakika sahada kaldı. Seri sadece 1 gol atabildi. Henüz ikilinin asisti bile yok. Ndiaye geçtiğimiz sezonu 1.4 şut ortalaması ile tamamladı. Lemina (1.3) ile Seri (0.7) henüz o ortalamaya ulaşamadı. Ndiaye yüzde 87.6 isabetli pas yüzdesi yakalarken, Seri (87.3) ve Lemina (78.3) yine gerisinde kaldı.