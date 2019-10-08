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08 Ekim 2019, Salı
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Zirvede ateşkes

Zirvede ateşkes

maçının beraberlikle sona ermesinin ardından birbirlerine gönderme yapan ikili, dün TT Stadı’nda bir araya geldi. İki saatlik görüşme sonunda birlik beraberlik mesajları verildi.

Başkanı ve teknik direktör , Stadyumu'nda sürpriz şekilde bir araya geldi. Beraberlikle biten karşılaşmasının ardından yapılan açıklamalar sonrasında tansiyon yükselirken, dün Cengiz ve Terim'in 2 saatlik bir toplantıya imza attığı öğrenildi. son derece pozitif bir havada geçtiği ve teknik heyet ile de yönetim arasında bir sorun olmadığı özellikle vurgulandı.

DAHA ÇOK BEKLERLER!
İki tarafın sorun ve sıkıntıları dile getirdiği Türk Telekom Stadı'ndaki toplantı sonunda başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e olan güvenini dile getirirken, "Kriz bekleyenler daha çok bekler" ifadesini kullandı. Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Ben konuşunca ceza alıyorum; biraz da başkaları konuşsun" demiş ve yönetimi hedef aldığı yorumları yapılmıştı. Başkan Cengiz'den de "Ben herkesin görevini yapmasını bekliyorum" yanıtı gelmişti.

  1. 8.10.2019
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