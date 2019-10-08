Gol yolları kurudu

Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon çıktığı maçlarda gol atmakta güçlük çekiyor. Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren sarı- kırmızılılar sahada istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 5'inde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım 9 karşılaşmada sadece 6 gol atabildi. Geçtiğimiz sezon çıktığı 34 Süper Lig maçında 72 gol atan ve 2.12 gol ortalaması tutturmayı başaran sarı-kırmızılılar, bu sezon ise 0.85 gol ortalaması ile oynuyor.

FALCAO 1 GOL ATABİLDİ

Geçen sezon forvetsiz ilk 7 haftada 15 gol atan Galatasaray, Falcao, Andone, Babel gibi yıldızları kadrosuna kattığı sezonun ilk 7 haftasında sadece 6 gol atabildi. Ayrıca hiçbir maçını iki farkla kazanmayı başaramadı. Toplamda 2 galibiyet alabilen Cimbom, 3-2 ve 1-0'lık skorlarla üç puana uzandı. Galatasaray, aynı zamanda ligdeki 12 takımdan daha az gol attı. Transferi dört gözle beklenen Falcao henüz sadece 1 gol atabildi. Ryan Babel'in 2 golü var. Andone ve Emre Mor da henüz katkı verebilmiş değil. Gözler Terim'e çevrilirken tecrübeli hocanın çıkış yolu aradığı ifade ediliyor.

İŞTE KORKUTAN TABLO:

* Bu sezon oynadığı 9 maçın 5'inde gol atamadı.

* Ligde 7 maçta 0.85 gol ortalaması ile oynuyor.

* Geçen sezon 2.14'lük ortalama yakalamıştı.

* 9 maçta 2 galibiyet alabildi. 2 farka ulaşamadı.

* Ligin 12 takımından daha az gol attı ve en az gol Atan takımlar arasında yer almaktan kurtulamadı.

EN PAHALI AMA EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 2.21 ve 2018-2019 sezonunda 2.12 maç başı gol ortalaması tuttururken, bu sezon henüz 0.6 gol ortalaması ile oynuyor. Ligin en pahalı kadrosuna sahip olan ancak 7 haftada sadece 6 gol bulabilen sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Rize, Denizli, Göztepe ile birlikte ligin en az gol takımı konumunda... Düşme potasında yer alan Kasımpaşa ve Kayserispor ise 7 gol buldu.

FORMA İÇİN GOL ATMALI

Rumen basınına Andone'nin performansını değerlendiren Marius Sumudica, "Galatasaray'da kimse sizi beklemez. Forma için gol atmalı ve puanlar kazandırmalı... Andone, sahaya ruhunu koyan bir futbolcu ancak iyi bir skorer değil" ifadelerini kullandı.

CİMBOM'UN TEK TESELLİSİ İYİ Kİ MUSLERA VAR

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray buna karşılık rakiplerine kalesini göstermiyor. Sarı-kırmızılılar çıktığı son 6 maçta Muslera'nın üstün performansı sayesinde kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk üç haftada defans hattında sıkıntılar yaşayan Cimbom, kalesinde 5 gol görmüş ve iki maçta puan kaybetmişti. Bu durumdan kendisine pay çıkartan Uruguaylı eldiven, sonrasında çıktığı 6 maçta sadece 2 gol yedi ve "İyi ki kalede" dedirtti.

Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Lemina, Gabon'un Burkina Faso ve Fas'la oynayacağı milli maçın kadrosundan çıkarıldı. Lemina'nın yerine Ajaccio'da forma giyen Lifoulou Ndala çağrıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın, babası Ömer Hanedar dün vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. Merhumun naaşının bugün ikindi namazını müteakip defnedileceği ifade edildi.