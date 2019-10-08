Galatasaray ilk çeyrek net dönem karını açıkladı!
Galatasaray sosyal medya hesabından ilk çeyrek net dönem karını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklamada "İlk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur” denildi.
Süper Lig'e ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği girişi yapamayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk çeyreğinde kâr ettiğini açıkladı.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca KAP aracılığıyla Finansal Rapor da paylaştı.
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- 09.10.2019
- Güncelleme: 09.10.2019 01:01
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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