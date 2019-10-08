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08 Ekim 2019, Salı
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net dönem karını açıkladı!

Galatasaray ilk çeyrek net dönem karını açıkladı!

hesabından net dönem karını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı açıklamada "İlk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur” denildi.

Süper Lig'e ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği girişi yapamayan , 2019-2020 sezonunun ilk çeyreğinde kâr ettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca KAP aracılığıyla Finansal Rapor da paylaştı.

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  1. 09.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 01:01
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