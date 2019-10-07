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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Rakamlar felaket

Rakamlar felaket

Bu sezon Süper Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan , rakamlarda dibe vurdu. 7 haftada yalnızca 10 puan toplayan Sarı-kırmızılılar, son 30 sezonun en kötü lig başlangıcını egale etti.

, Gençlerbirliği karşısında bu sezon Süper Ligde topa en fazla sahip olduğu (% 70) ancak en az isabetli şut çektiği maçı oynadı. Ligin ilk 6 haftasında kalesinde en fazla isabetli şut gören takım olan G.Birliği ise, bu sezon en az isabetli şut yediği maçı oynadı. G.Saray'ın maçtaki tek isabetli şutunu Belhanda atarken hiç kilit pas veremedi.

Oynadığı son 51 resmi maçta sadece 24 galibiyet alabilen G.Saray, Süper Lig'de ilk yarısını 0-0 tamamladığı son 20 maçın da 7'sini kazanabildi.

SON 30 YILIN EN KÖTÜSÜ

7 haftada sadece 10 puan toplayan G.Saray, son 30 sezonun en kötü lig başlangıcını egale etti. Cimbom 2006- 07 ve 2013-14 sezonlarında ilk 7 haftada sadece 10 puan toplamıştı. 2006-07 sezonunu şampiyonu F.Bahçe'nin 14 puan gerisinde 3., 2013-14 sezonunda ise yine şampiyonluğa ulaşan F.Bahçe'nin 9 puan gerisinde 2. tamamlamıştı.

CİMBOM'UN GOLÜ YOK

Ligdeki son 3 maçının ikinci yarılarında hiç isabetli şut atamayan G.Saray, son 4 maçının ikinci yarılarında ise toplam 18 şut bulmasına rağmen gol atamadı.

  1. 7.10.2019
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