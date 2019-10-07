Galatasaraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Galatasaraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve ...

Galatasaraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, maçı sonrası gündeme bomba gibi düşen Mustafa Cengiz- kriziyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, son günlerde sarı-kırmızılı takımın gündemini meşgul eden Mustafa Cengiz- kriziyle ilgili Twitter hesabından itiraf gibi bir açıklama yaptı.

"BU YOLDA İŞ KAZALARI OLABİLİR"

Özüdoğru, "Yedi düvelle mücadele ederken elbette zaman zaman bu yolda iş kazaları olabilir. Unutulmaması gereken tek şey şudur; söz konusu Galatasaray ise hepimiz sadece onun hizmetindeyiz. Bizde kriz olmaz, biz büyük ailemizde her meseleyi çözer ve büyük aşkla mücadeleye devam ederiz!" ifadelerini kullanarak yaşanan gerginliği doğrular nitelikte ifadeler kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında maçın hakemi Halil Umut Meler ve 'nin kararlarının tartışmalı olduğunu belirtmiş ancak ceza almamak için bu konu hakkında konuşmayacağını söylemişti. Terim ayrıca yönetime ithafen "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek gerilimin fitilini ateşlemişti.

"HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPSIN"

Başkan Mustafa Cengiz ise Terim'in bu açıklamalarına yanıt vermiş ve "Hoca kendisi açısından haklı olabilir ancak bütün mesele herkesin kendi görevini yapması, konsantrasyonu bozmaması" diyerek gerilimi üst seviyeye tırmandırmıştı.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 21:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN