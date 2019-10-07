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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Galatasaraylı Seri'nin neden zehirlendiği ortaya çıktı! Eşi...

Galatasaraylı Seri'nin neden zehirlendiği ortaya çıktı! Eşi...

maçında geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle forma giyemeyen Seri'nin eşi tarafından evde hazırlanan yemeği yemesi nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'nin evde yediği yemek nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; eşinin hazırladığı yemeği yiyen Seri'nin 'da sabaha kadar kustuğu ve tedavi edildiği öğrenildi.

SERUM TEDAVİSİYLE YEDEK KULÜBESİNDE

Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken ilk 11'e yazıldı. Selçuk İnan'ın performansı da büyük tartışma yarattı.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 09:24
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