Galatasaraylı Seri'nin neden zehirlendiği ortaya çıktı! Eşi...
Gençlerbirliği maçında geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle forma giyemeyen Seri'nin eşi tarafından evde hazırlanan yemeği yemesi nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'nin evde yediği yemek nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; eşinin hazırladığı yemeği yiyen Seri'nin Ankara'da sabaha kadar kustuğu ve tedavi edildiği öğrenildi.
SERUM TEDAVİSİYLE YEDEK KULÜBESİNDE
Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken ilk 11'e Selçuk İnan yazıldı. Selçuk İnan'ın performansı da büyük tartışma yarattı.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 09:24
-
MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
Galatasaraylı Seri'nin neden zehirlendiği ortaya çıktı! Eşi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.