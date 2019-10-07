Diagne'den eleştirilere sert yanıt! Şeytan olduğumu söyleyenler...

Belçika Ligi'nin 10. haftasında Club Brugge, dün sahasında Gent'i 4-0 mağlup etmişti. Sezon başında Galatasaray'dan Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, oyuna 79. dakikada dahil olup 90+2'de ağları sarsmıştı.

Golü attıktan sonra tribünlere doğru koşan Senegalli oyuncunun bir taraftarın elindeki bira bardağını alıp kafaya dikmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Yaşadı bu sevinç sonrası 27 yaşındaki forvet için vatandaşları tarafından "şeytan" lakabı kullanıldı.

Kendisine gösterilen tepkiler sonrası eleştirilere yanıt veren golcü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu, hiçbir şey içmedim" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklama sonrası Diagne, Instagram hesabını kilitleyerek takipçilerine özel hale getirdi.