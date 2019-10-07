Diagne'den eleştirilere sert yanıt! Şeytan olduğumu söyleyenler... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Diagne'den eleştirilere sert ! Şeytan olduğumu söyleyenler...

Diagne'den eleştirilere sert yanıt! Şeytan olduğumu söyleyenler...

Sezon başında 'dan satın alma opsiyonuyla 'a kiralanan , Gent maçında yaptığı gol sevincine gelen eleştirilere üzerinden verdi.

Belçika Ligi'nin 10. haftasında , dün sahasında Gent'i 4-0 mağlup etmişti. Sezon başında 'dan Brugge'a kiralanan , oyuna 79. dakikada dahil olup 90+2'de ağları sarsmıştı.

Golü attıktan sonra tribünlere doğru koşan Senegalli oyuncunun bir taraftarın elindeki bira bardağını alıp kafaya dikmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Yaşadı bu sevinç sonrası 27 yaşındaki forvet için vatandaşları tarafından "şeytan" lakabı kullanıldı.

Kendisine gösterilen tepkiler sonrası eleştirilere veren golcü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu, hiçbir şey içmedim" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklama sonrası Diagne, hesabını kilitleyerek takipçilerine özel hale getirdi.

  1. 07.10.2019
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