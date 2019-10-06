Son eksik Seri

Falcao, Luyindama ve Lemina'yı sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götüremeyen Galatasaray'da bir sürpriz de Jean Michael Seri konusunda yaşandı. Gıda zehirlenmesi geçiren ve serum tedavisi gören Fildişi sahilli oyuncu, 11'den çıkarıldı ve kulübeye geçti. Teknik direktör Fatih Terim, Seri'nin yerine Selçuk İnan'a 11'de görev verdi. Terim'in Ömer veya Taylan'ı tercih etmemesi eleştirildi. Selçuk'un yanı sıra eksikler nedeniyle Florin Andone ve Ryan Donk da kadroda kendisine yer bulan isimler oldu.

KAPTAN GALİBİYETE HASRET

Selçuk İnan bu sezon ligde 4 maçta sahne alırken, Galatasaray bu 4 maçta da kazanamadı. Selçuk bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi. Dün de etkili olamayan Selçuk İnan 66. dakikada yerini Adem Büyük'e bıraktı.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Galatasaray karşısında Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi. Başkent ekibinde Sadio Diallo sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.