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06 Ekim 2019, Pazar
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Son eksik Seri

Son eksik Seri

Falcao, Luyindama ve Lemina'yı sakatlıkları nedeniyle 'ya götüremeyen 'da bir sürpriz de konusunda yaşandı. Gıda zehirlenmesi geçiren yıldız futbolcu da dün akşam karşısında forma giymedi.

Falcao, Luyindama ve Lemina'yı sakatlıkları nedeniyle 'ya götüremeyen 'da bir sürpriz de konusunda yaşandı. Gıda zehirlenmesi geçiren ve serum tedavisi gören Fildişi sahilli oyuncu, 11'den çıkarıldı ve kulübeye geçti. , Seri'nin yerine 'a 11'de görev verdi. Terim'in Ömer veya Taylan'ı tercih etmemesi eleştirildi. Selçuk'un yanı sıra eksikler nedeniyle Florin Andone ve da kadroda kendisine yer bulan isimler oldu.

KAPTAN GALİBİYETE HASRET
Selçuk İnan bu sezon ligde 4 maçta sahne alırken, Galatasaray bu 4 maçta da kazanamadı. Selçuk bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi. Dün de etkili olamayan Selçuk İnan 66. dakikada yerini 'e bıraktı.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI
Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Galatasaray karşısında Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi. Başkent ekibinde Sadio Diallo sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

  1. 6.10.2019
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