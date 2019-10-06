Penaltı isyanı

90+1. dakikada Belhanda rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Rakibin kendisini çektiğini iddia eden Belhanda'nın penaltı isteği hakemden karşılık bulmadı. Ayrıca Mariano ile Ayite ile arasında 30'da yaşanan bir pozisyonda G.Saraylı oyuncunun rakibinin sırtına vurması hakem tarafından devam ettirildi. Ayite elini arkaya sallayıp Mariano'ya vurunca, sambacı da rakibin sırtına vurdu. Bu pozisyon sonrasında sarı kart gördü.

MARIANO SİVAS MAÇINDA CEZALI

Mücadelenin 26. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Maça kart cezası sınırında başlayan sambacı, cezaya yakalandı! Tecrübeli sağ bek gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Mariaono, bu sezon 9 maçta 5 sarı karı kart gördü.