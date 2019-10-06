Penaltı isyanı
90+1’de yerde kalan Belhanda penaltı bekledi Hakem ‘devam’ dedi. Galatasaraylı oyuncu çıldırdı. Ayrıca Mariano ile Ayite ile arasında 30'da yaşanan bir pozisyonda G.Saraylı oyuncunun rakibinin sırtına vurması hakem tarafından devam ettirildi.
90+1. dakikada Belhanda rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Rakibin kendisini çektiğini iddia eden Belhanda'nın penaltı isteği hakemden karşılık bulmadı. Ayrıca Mariano ile Ayite ile arasında 30'da yaşanan bir pozisyonda G.Saraylı oyuncunun rakibinin sırtına vurması hakem tarafından devam ettirildi. Ayite elini arkaya sallayıp Mariano'ya vurunca, sambacı da rakibin sırtına vurdu. Bu pozisyon sonrasında sarı kart gördü.
MARIANO SİVAS MAÇINDA CEZALI
Mücadelenin 26. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Maça kart cezası sınırında başlayan sambacı, cezaya yakalandı! Tecrübeli sağ bek gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Mariaono, bu sezon 9 maçta 5 sarı karı kart gördü.
- 6.10.2019
- Kartal'ın hedefi yükselmek! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
- Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
- Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı
- Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar!
- Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Penaltı isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.