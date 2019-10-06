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06 Ekim 2019, Pazar
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Penaltı isyanı

Penaltı isyanı

90+1’de yerde kalan penaltı bekledi Hakem ‘devam’ dedi. Galatasaraylı oyuncu çıldırdı. Ayrıca ile Ayite ile arasında 30'da yaşanan bir pozisyonda G.Saraylı oyuncunun rakibinin sırtına vurması hakem tarafından devam ettirildi.

90+1. dakikada rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Rakibin kendisini çektiğini iddia eden Belhanda'nın penaltı isteği hakemden karşılık bulmadı. Ayrıca ile Ayite ile arasında 30'da yaşanan bir pozisyonda G.Saraylı oyuncunun rakibinin sırtına vurması hakem tarafından devam ettirildi. Ayite elini arkaya sallayıp Mariano'ya vurunca, sambacı da rakibin sırtına vurdu. Bu pozisyon sonrasında gördü.

MARIANO SİVAS MAÇINDA CEZALI
Mücadelenin 26. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Maça kart cezası sınırında başlayan sambacı, cezaya yakalandı! Tecrübeli sağ bek gelecek hafta oynanacak olan karşılaşmasında forma giyemeyecek. Mariaono, bu sezon 9 maçta 5 sarı karı kart gördü.

  1. 6.10.2019
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