Golü unuttu
Son 5 resmi maçta 1 gol atabilen G.Saray, ligde de sadece 6 gol kaydetti. Sarı kırmızılı takım, aynı periyotta 2017-18’de 18, geçen sezon da 15 gol bulmuştu.
Başkentte Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray, gol sıkıntısını yine aşamadı. Önceki sezonlarda ligin en çok gol atan takımlarından olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise Falcao ve Andone gibi golcülere rağmen geçmiş dönemleri arıyor. Gençlerle yenişemeyen Aslan, son 5 resmi maçta sadece 1 gol atabildi. Brugge, Malatya, Fenerbahçe, PSG ve Gençlerbirliği sınavlarına çıkan Galatasaray sadece Malatya'da gol buldu.
TOPU TUTUYOR AMA SONUÇ YOK
Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de de bu kötü tabloyu korudu. 7 haftası geride kalan ligde sadece 6 gol kaydetti; kalesinde de 6 gol gördü. Falcao'ya rağmen gol yollarında etkili olunamadı. Öte yandan dünkü maçta rakipten yüzde 70'e yüzde 30 daha fazla topla oynayan Aslan buna rağmen sadece 10 şut atıp 1 isabet buldu. Gençler ise 20 şut çekip 6 isabet sağladı. Başkent ekibi ortalarda da daha efektikti.
BAŞKENTTE YALNIZ KALMADI
GALATASARAYLI taraftarlar, Aslan'ı başkentte yalnız bırakmadılar. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan sarı- kırmızılı futbolsever takımlarına 90 dakika boyunca destek oldular. Öte yandan, lige istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekibin taraftarları da diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdiler. Maçı 10 bin 265 taraftar izledi.
MUSLERA YİNE SÜPERDİ
Muslera dün yine kritik kurtarışlarla takımın puan almasında önemli rol oynadı. 1. dakikada savunmanın anlaşmazlığından oluşan pozisyonu erkenden sezerek tehlikeyi önledi. 55'te Ayite'nin ceza sahası önünden şutunu çeldi. 72'de ise Sio'nun uzaktan aşırtmasını kornere tokatladı. 85'te yine Sio'nun altıpastaki vuruşunu tuttu. 6 kezle bu sezon ligde en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.
- 6.10.2019
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Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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