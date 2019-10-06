Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra...

'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra...

Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra...

'ın yaz transfer döneminde 'nın takımına kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'yı sallamaya devam ediyor. Club Brugge'ün Gent'i 4-0 yendiği maçta gol atan Senegalli golcünün gol sevinci çok konuşuldu.

Ligi'nde 10. hafta maçında ile Gent karşı karşıya geldi. Jan Breydelstadion'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Club Brugge 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Club Brugge'e galibiyeti getiren golleri Vanaken, Diatta, Dennis ve Diagne kaydetti. Bu sonuçla Club Brugge 26 puana yükselerek liderliğini pekiştirdi. Gent ise 17 puanda kaldı.

Diagne attığı golün ardından tribündeki bir taraftarın birasını alıp içerek kutladı.



92 DAKİKADA 3 GOL!

4 maçta toplam 92 dakika forma giyen Mbaye Diagne bu süre zarfında 3 gol kaydetti.

  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 20:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN