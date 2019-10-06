Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Belçika'nın Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'yı sallamaya devam ediyor. Club Brugge'ün Gent'i 4-0 yendiği maçta gol atan Senegalli golcünün gol sevinci çok konuşuldu.
Belçika Ligi'nde 10. hafta maçında Club Brugge ile Gent karşı karşıya geldi. Jan Breydelstadion'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Club Brugge 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Club Brugge'e galibiyeti getiren golleri Vanaken, Diatta, Dennis ve Diagne kaydetti. Bu sonuçla Club Brugge 26 puana yükselerek liderliğini pekiştirdi. Gent ise 17 puanda kaldı.
Diagne attığı golün ardından tribündeki bir taraftarın birasını alıp içerek kutladı.
92 DAKİKADA 3 GOL!
4 maçta toplam 92 dakika forma giyen Mbaye Diagne bu süre zarfında 3 gol kaydetti.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 20:06
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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