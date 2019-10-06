Galatasaray'dan ayrılan Diagne'den şok hareket! Gol attıktan sonra...

Belçika Ligi'nde 10. hafta maçında Club Brugge ile Gent karşı karşıya geldi. Jan Breydelstadion'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Club Brugge 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Club Brugge'e galibiyeti getiren golleri Vanaken, Diatta, Dennis ve Diagne kaydetti. Bu sonuçla Club Brugge 26 puana yükselerek liderliğini pekiştirdi. Gent ise 17 puanda kaldı.

Diagne attığı golün ardından tribündeki bir taraftarın birasını alıp içerek kutladı.







92 DAKİKADA 3 GOL!



4 maçta toplam 92 dakika forma giyen Mbaye Diagne bu süre zarfında 3 gol kaydetti.

