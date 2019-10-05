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05 Ekim 2019, Cumartesi
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sahasında farklı kazandı

PSG sahasında farklı kazandı

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , 9. hafta maçında Angers'i 4-0 mağlup etti. Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.

'nde (Ligue 1) lider Saint-Germain (), sahasında Angers'i 4-0 yendi.

ile Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.

Başkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 59. dakikada Idrissa Gueye ile farkı artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Brezilyalı yıldızı 'ın golüyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Neymar, bu sezon çıktığı 5 lig maçında 4. golünü attı.

Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.

  1. 05.10.2019
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