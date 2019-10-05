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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Jimmy yeni fırsat bekliyor

Jimmy yeni fırsat bekliyor

'deki son 5 maçta sadece 7 dakika şans bulabilen Jimmy Durmaz'ın menajeri , açıklamalarda bulundu. Toros "Jimmy 'ı hep önde tuttu" dedi.

'deki son 5 maçta sadece 7 dakika şans bulabilen Jimmy Durmaz'ın menajeri , Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Toros, "Jimmy çok çalışkan bir oyuncu. Antrenmanlardan kaytarmıyor. Profesyonel bir şekilde çalışıyor. Kadroda olup olmaması, Jimmy'nin çalışmalarını etkilemez. Görev verilmesini bekler. Fırsat geldiğinde en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

GALATASARAY'I HEP ÖNDE TUTTU
Jimmy Durmaz'ın döneminde 'ı hep önde tuttuğunu da belirten Erk Toros, "Yurt dışından da talipliler vardı. En sıcak ilgiyi Galatasaray'a gösterdi. Jimmy'nin tercihi de Galatasaray oldu... İsveç 'na çağrılmamasının orada da kadronun gençleştirilmesinden olduğunu tahmin ediyorum. Sezon sonuna doğru olan milli maç arasında davet gelecektir" diye konuştu.

LUYINDAMA KAMPANYASI
Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında harika bir performans ortaya koyan Luyindama için West Ham taraftarları kampanya başlattı. Twitter üzerinden kulübe mesaj gönderen İngiliz taraftarlar, Luyindama'nın transfer edilmesini istediler. West Ham'ın bu isteğe uyup uymayacağı merak konusu... 25 yaşındaki Kongo'lu stoperi Galatasaray, Standard Liege'den kiralama bedeliyle birlikte 8 milyon euro'ya transfer etmişti.

TEPKİLER LANSMANI İPTAL ETTİRDİ
Galatasaray, A.Ş. ile kadın basketbol takımının isim hakkı için yapacağı sponsorluk anlaşmasını tepkiler üzerine erteledi. Sosyal medyada Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anlı ile ilgili yayınlanan bir video, taraftarın tepkisini çekmişti. Sarıkırmızılı kulüp, Anlı'nın iddiaları yalanladığını ancak olay açıklığa kavuşana kadar anlaşmanın ertelendiğini duyurdu.

  1. 5.10.2019
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