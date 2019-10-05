Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Ligin 7. haftasına girilirken 6 maçta sadece iki beraberlik alan Geneçlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde puan durumu tablosundaki sıralamasını yukarıya çekecek. Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak. Sarı-Kırmızılılarda Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya götürülmedi. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği Galatasaray maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Ligin 9'uncu sırasında yer alan Galatasaray, 2 puanla son sırada konumlanan Gençlerbirliği karşısında galibiyet mücadelesi verecek. Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama karşılaşma kadrosunda yer almazken, Gençlerbirliği'nde ise Sadio Diallo sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almayacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.
Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...
MUHTEMEL 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Seri, N'Zonzi, Babel, Belhanda, Feghouli, Andone
- 05.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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