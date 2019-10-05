Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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maçı ne hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Ligin 7. haftasına girilirken 6 maçta sadece iki beraberlik alan Geneçlerbirliği ile karşılaşacak olan , bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde puan durumu tablosundaki sıralamasını yukarıya çekecek. Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak. Sarı-Kırmızılılarda Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya götürülmedi. Peki, Galatasaray maçı ne hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gençlerbirliği Galatasaray maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Ligin 9'uncu sırasında yer alan , 2 puanla son sırada konumlanan karşısında galibiyet mücadelesi verecek. Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama karşılaşma kadrosunda yer almazken, Gençlerbirliği'nde ise Sadio Diallo sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almayacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Seri, N'Zonzi, Babel, , Feghouli, Andone

  1. 05.10.2019
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