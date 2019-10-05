Ligin 9'uncu sırasında yer alan Galatasaray, 2 puanla son sırada konumlanan Gençlerbirliği karşısında galibiyet mücadelesi verecek. Galatasaray'da Falcao, Lemina ve Luyindama karşılaşma kadrosunda yer almazken, Gençlerbirliği'nde ise Sadio Diallo sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almayacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Seri, N'Zonzi, Babel, Belhanda, Feghouli, Andone