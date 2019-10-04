Hazırlıklar start aldı
Aslan, bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Aslan, bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ANKARA YOLCULUĞU BUGÜN
Gençlerbirliği ile yarın başkentte karşılaşacak olan Galatasaray, yola bugün çıkacak. İstanbul'daki son antrenmanını bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak sarı-kırmızılı takım, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek mücadele öncesi başkentte kampa girecek.
BAŞKENT TERS GELİYOR
Galatasaray, son dönemde Gençlerbirliği'ne konuk olduğu karşılaşmalardan puan çıkartmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım son 7 yılda Ankara'da çıktığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Cim-Bom, diğer 5 maçta ise 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle Gençlerbirliği deplasmanında 11 puan bıraktı.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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