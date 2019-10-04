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04 Ekim 2019, Cuma
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Hazırlıklar start aldı

Hazırlıklar start aldı

Aslan, bu hafta ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. 'nde gerçekleştirilen antrenmanda 'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Aslan, bu hafta ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. 'nde gerçekleştirilen antrenmanda 'nde oynanan son karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ANKARA YOLCULUĞU BUGÜN
Gençlerbirliği ile yarın başkentte karşılaşacak olan , yola bugün çıkacak. 'daki son antrenmanını bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak sarı-kırmızılı takım, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla 'ya hareket ederek mücadele öncesi başkentte kampa girecek.

BAŞKENT TERS GELİYOR
Galatasaray, son dönemde Gençlerbirliği'ne konuk olduğu karşılaşmalardan puan çıkartmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım son 7 yılda Ankara'da çıktığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Cim-Bom, diğer 5 maçta ise 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle Gençlerbirliği deplasmanında 11 puan bıraktı.

  1. 4.10.2019
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