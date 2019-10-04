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04 Ekim 2019, Cuma
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'a 'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

, 'in 7'nci haftasında ile yarın oynayacağı maç için 'ya geldi. Sarı-Kırmızılılar'ı Başkent'te coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşması için 'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla 'ya geldi. , 'nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
", Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, , Jean Michael Seri, , , Younes , , , , Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

  1. 04.10.2019
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