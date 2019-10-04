Bunların kaç ciğeri var!
Fransızlar, Galatasaray taraftarına methiyeler dizdi. 20 Minutes gazetesi, “Stat ambiyansı tüyleri diken diken ediyordu. Statta 52 bin kişi varsa bu insanların kaç ciğeri vardı” ifadesini kullandı.
PSG maçı geride kalsa da Fransızlar G.Saray'ı konuşmaya devam ediyor… 20 Minutes gazetesi PSG'nin yaşadığı cehennemi, "Tüyleri diken diken eden cehennemvari bir gürültü: Size İstanbul'daki çılgın ve öfkeli seyirciyi anlatıyoruz; Bu statta 52 bin kişi varsa peki bu insanların kaç ciğerleri var?" diye sorguladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar için "PSG topu ayağına her aldığında rakip oyuncuları yuhalamayı bir şeref meselesi olarak gören küçük çocuğu görmeniz gerekiyordu. Gerçekten bir profesyonel işi... O anlarda G.Saray taraftarlarının doğuştan bir akciğere daha sahip olduğunu söylemekten kendimizi alamadık" ifadeleriyle övgüler dizildi.
'TERİM GERÇEK BİR EFSANE'
Fransızların hakkında konuştuğu bir başka isim de Fatih Terim… Kısa bir süre önce Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in hoca listesinde adı olduğu iddia edilen Terim'e L'Equipe ciddi bir yer ayırdı. Fransız spor gazetesi, tecrübeli teknik adam için, "Fatih Terim, ateşli karakterinin yanı sıra başarılarıyla da tanınan ve saygı gören bir isim. Bazıları onun haksızlığa gelemediğini, bazılarıysa büyük bir egosunun olduğunu söylüyor. Gerçek olansa kendisinin bir efsane olduğudur" yorumunda bulundu.
- 4.10.2019
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Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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