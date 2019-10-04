Bunların kaç ciğeri var!

PSG maçı geride kalsa da Fransızlar G.Saray'ı konuşmaya devam ediyor… 20 Minutes gazetesi PSG'nin yaşadığı cehennemi, "Tüyleri diken diken eden cehennemvari bir gürültü: Size İstanbul'daki çılgın ve öfkeli seyirciyi anlatıyoruz; Bu statta 52 bin kişi varsa peki bu insanların kaç ciğerleri var?" diye sorguladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar için "PSG topu ayağına her aldığında rakip oyuncuları yuhalamayı bir şeref meselesi olarak gören küçük çocuğu görmeniz gerekiyordu. Gerçekten bir profesyonel işi... O anlarda G.Saray taraftarlarının doğuştan bir akciğere daha sahip olduğunu söylemekten kendimizi alamadık" ifadeleriyle övgüler dizildi.

'TERİM GERÇEK BİR EFSANE'

Fransızların hakkında konuştuğu bir başka isim de Fatih Terim… Kısa bir süre önce Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in hoca listesinde adı olduğu iddia edilen Terim'e L'Equipe ciddi bir yer ayırdı. Fransız spor gazetesi, tecrübeli teknik adam için, "Fatih Terim, ateşli karakterinin yanı sıra başarılarıyla da tanınan ve saygı gören bir isim. Bazıları onun haksızlığa gelemediğini, bazılarıysa büyük bir egosunun olduğunu söylüyor. Gerçek olansa kendisinin bir efsane olduğudur" yorumunda bulundu.