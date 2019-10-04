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04 Ekim 2019, Cuma
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Bunların kaç ciğeri var!

Bunların kaç ciğeri var!

, taraftarına methiyeler dizdi. gazetesi, “Stat ambiyansı tüyleri diken diken ediyordu. Statta 52 bin kişi varsa bu insanların kaç ciğeri vardı” ifadesini kullandı.

maçı geride kalsa da G.Saray'ı konuşmaya devam ediyor… gazetesi PSG'nin yaşadığı cehennemi, "Tüyleri diken diken eden cehennemvari bir gürültü: Size 'daki çılgın ve öfkeli seyirciyi anlatıyoruz; Bu statta 52 bin kişi varsa peki bu insanların kaç ciğerleri var?" diye sorguladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar için "PSG topu ayağına her aldığında rakip oyuncuları yuhalamayı bir şeref meselesi olarak gören küçük çocuğu görmeniz gerekiyordu. Gerçekten bir profesyonel işi... O anlarda G.Saray taraftarlarının doğuştan bir akciğere daha sahip olduğunu söylemekten kendimizi alamadık" ifadeleriyle övgüler dizildi.

'TERİM GERÇEK BİR EFSANE'
Fransızların hakkında konuştuğu bir başka isim de Fatih Terim… Kısa bir süre önce Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in hoca listesinde adı olduğu iddia edilen Terim'e L'Equipe ciddi bir yer ayırdı. Fransız spor gazetesi, tecrübeli teknik adam için, "Fatih Terim, ateşli karakterinin yanı sıra başarılarıyla da tanınan ve saygı gören bir isim. Bazıları onun haksızlığa gelemediğini, bazılarıysa büyük bir egosunun olduğunu söylüyor. Gerçek olansa kendisinin bir efsane olduğudur" yorumunda bulundu.

  1. 4.10.2019
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