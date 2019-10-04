Adnan Polat: Cengiz’in ne suçu var

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Macaristan Budapeştede'de yeni projesinin tanıtımının lansmanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'i savunan Polat, "Cengiz idari ve ekonomik ne kötülük yaptı. Elinden geleni yapıyor. Tüm bu eleştiriler suçlamalar camiayı yıpratıyor. Her şey elinden gitmiş. Borç tavan yapmış. Ne yapsın" dedi. Polat, Koç-Terim gerginliği için de "Kim doldurduysa bilmiyorum. Başkanın teknik direktör ile diyaloğa girmemesi lazım. Başkanların örnek olması gerekiyor" yorumunda bulundu.