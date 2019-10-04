Adnan Polat: Cengiz’in ne suçu var - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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: Cengiz’in ne suçu var

Adnan Polat: Cengiz’in ne suçu var

eski başkanı , 'de tanıtımının lansmanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan 'i savunan Polat, "Cengiz idari ve ekonomik ne kötülük yaptı. Elinden geleni yapıyor." dedi.

eski başkanı , 'de tanıtımının lansmanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan 'i savunan Polat, "Cengiz idari ve ekonomik ne kötülük yaptı. Elinden geleni yapıyor. Tüm bu eleştiriler suçlamalar camiayı yıpratıyor. Her şey elinden gitmiş. tavan yapmış. Ne yapsın" dedi. Polat, Koç-Terim gerginliği için de "Kim doldurduysa bilmiyorum. Başkanın teknik direktör ile diyaloğa girmemesi lazım. Başkanların örnek olması gerekiyor" yorumunda bulundu.

  1. 4.10.2019
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