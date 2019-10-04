Adnan Polat: Cengiz’in ne suçu var
Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Macaristan Budapeştede'de yeni projesinin tanıtımının lansmanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'i savunan Polat, "Cengiz idari ve ekonomik ne kötülük yaptı. Elinden geleni yapıyor." dedi.
Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Macaristan Budapeştede'de yeni projesinin tanıtımının lansmanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'i savunan Polat, "Cengiz idari ve ekonomik ne kötülük yaptı. Elinden geleni yapıyor. Tüm bu eleştiriler suçlamalar camiayı yıpratıyor. Her şey elinden gitmiş. Borç tavan yapmış. Ne yapsın" dedi. Polat, Koç-Terim gerginliği için de "Kim doldurduysa bilmiyorum. Başkanın teknik direktör ile diyaloğa girmemesi lazım. Başkanların örnek olması gerekiyor" yorumunda bulundu.
- 4.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Toplam 1
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savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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