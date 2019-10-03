İmparator farkı
Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in aldığı 3 maçlık cezada saha içinde düzensiz bir görüntü çiziyordu. Terim kulübede yokken, dağınık görünen takım usta hoca kenara geldiği anda tamamen değişti.
Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in aldığı 3 maçlık cezada saha içinde düzensiz bir görüntü çiziyordu. İmparator, bu karşılaşmaları locadan takip ederken, oyuncularıyla sesli veya göz teması kuramadığı için takımı toparlama şansı olmuyordu. Başarılı çalıştırıcı, PSG karşılaşmasında kulübeye inince işler değişti. Aslan çok daha kişilikli bir oyun sergiledi. Mücadele gücü de yükseldi.
LİG MAÇINA MELER ATANDI
Aslan'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı maça Halil Umut Meler atandı. Cimbom, Meler ile hiç kaybetmedi. 11 karşılaşmanın 9'unu kazandı, 2'si berabere tamamladı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'a 25 sarı, 2 kırmızı kart çıkarıldı.
BİLETLER TÜKENDİ
Galatasaray, Ankara'da büyük bir destekle oynayacak. Gençlerbirliği deplasmanının biletleri dün satışa çıkarıldı. Saniyeler içinde tükendi. Taraftarlar, Başkent'e akın edecek. Futbolculara büyük bir destek verecek.
- 3.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
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