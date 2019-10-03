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03 Ekim 2019, Perşembe
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Alkışlar Nzonzi’ye

Alkışlar Nzonzi’ye

, 'nde 'ye 1-0 mağlup oldu ancak oyunu alkışlandı. Cimbom'u ayakta tutan isimlerin başında orta sahadaki yıldızı Steven Nzonzi yer aldı.

, 'nde 'ye 1-0 mağlup oldu ancak oyunu alkışlandı. Cimbom'u ayakta tutan isimlerin başında orta sahadaki yıldızı Steven Nzonzi yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu, hem top çaldı hem de hücumun kurulumuna yardımcı oldu. , alternatifsiz gördüğü Nzonzi'yi G.Birliği'ne karşı da oynatacak.

  1. 3.10.2019
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