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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Kombineler veriliyor

Kombineler veriliyor

kombinesi alan Sarı-kırmızılı taraftarlar, bugün saat 13.00'ten itibaren kartlarını teslim alabilecek. Teslimatlar Türk Telekom Stadyumu'nun ofisinden, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan yapılacak. İşte detaylar...

G.Saray'ın basketbol kombisini alanlar, bugün 13.00'ten itibaren kartlarını teslim alabilecek. Teslimatlar hafta içi 09.00-17.00 arası Türk Telekom Stadyumu'nun ofisinden, maç günlerinde ise Sinan Erdem Spor Salonu'ndan yapılacak. Taraftarların kartlarını alması için referans numarasını, biletix bilgi fişini, kimliklerini ve öğrenciyse belgesini getirmesi gerekiyor.
  1. 2.10.2019
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