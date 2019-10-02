Kombineler veriliyor
Galatasaray Basketbol kombinesi alan Sarı-kırmızılı taraftarlar, bugün saat 13.00'ten itibaren kartlarını teslim alabilecek. Teslimatlar Türk Telekom Stadyumu'nun kombine ofisinden, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan yapılacak. İşte detaylar...
G.Saray'ın basketbol kombisini alanlar, bugün 13.00'ten itibaren kartlarını teslim alabilecek. Teslimatlar hafta içi 09.00-17.00 arası Türk Telekom Stadyumu'nun kombine ofisinden, maç günlerinde ise Sinan Erdem Spor Salonu'ndan yapılacak. Taraftarların kartlarını alması için referans numarasını, biletix bilgi fişini, kimliklerini ve öğrenciyse belgesini getirmesi gerekiyor.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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