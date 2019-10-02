Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz

'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz

Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz

'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Fransız basınına verdiği röportajda takımın durumunu, 'ndeki hedeflerini ve yeni transferleri değerlendirdi. İşte yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkan satır başları...

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan ve 'ın hücumdaki etkili silahlarından olan Sofian Feghouli Fransız basınına konuştu. İşte o açıklamalar...

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Geçen sene 'de tüm kupaları kazandık. Tekrar kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. 'nde ise amacımız ve gibi dev takımların arasından sıyrılarak ikinci tura yükselmek olacak. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız. Yeterince gücümüz var. Taraftarlarımız sabırlı olsun ve beklesin. Çok iyi bir Galatasaray olacak.

"FALCAO HARİKA BİR OYUNCU"

Falcao çok tecrübeli ve harika bir oyuncu. Harika bir kariyeri var ama hala futbola aç. Kendisini burada kanıtlamak istiyor. Monaco'dan sonra yeni bir meydan okumak için aramıza katıldı. Çok zeki bir insan ve iyi bir golcü. Bize çok şey katacaktır.

"ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

"Yeni transferlerimizden çok memunum. Birden çok kulvarda mücadele ettiğiniz zaman iyi bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Nzonzi, Seri, Lemina, Babel gibi çok kaliteli transferler yaptık. Fiziksel olarak hepimiz formda olacağız ve umarım iyi bir sezon geçiririz."

  1. 02.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN