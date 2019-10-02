Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Fransız basınına verdiği röportajda takımın durumunu, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini ve yeni transferleri değerlendirdi. İşte yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkan satır başları...
Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan ve Galatasaray'ın hücumdaki etkili silahlarından olan Sofian Feghouli Fransız basınına konuştu. İşte o açıklamalar...
"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Geçen sene Türkiye'de tüm kupaları kazandık. Tekrar kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ise amacımız PSG ve Real Madrid gibi dev takımların arasından sıyrılarak ikinci tura yükselmek olacak. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız. Yeterince gücümüz var. Taraftarlarımız sabırlı olsun ve beklesin. Çok iyi bir Galatasaray olacak.
"FALCAO HARİKA BİR OYUNCU"
Falcao çok tecrübeli ve harika bir oyuncu. Harika bir kariyeri var ama hala futbola aç. Kendisini burada kanıtlamak istiyor. Monaco'dan sonra yeni bir meydan okumak için aramıza katıldı. Çok zeki bir insan ve iyi bir golcü. Bize çok şey katacaktır.
"ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTIK"
"Yeni transferlerimizden çok memunum. Birden çok kulvarda mücadele ettiğiniz zaman iyi bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Nzonzi, Seri, Lemina, Babel gibi çok kaliteli transferler yaptık. Fiziksel olarak hepimiz formda olacağız ve umarım iyi bir sezon geçiririz."
- 02.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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