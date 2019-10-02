Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan ve Galatasaray'ın hücumdaki etkili silahlarından olan Sofian Feghouli Fransız basınına konuştu. İşte o açıklamalar...

"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Geçen sene Türkiye'de tüm kupaları kazandık. Tekrar kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ise amacımız PSG ve Real Madrid gibi dev takımların arasından sıyrılarak ikinci tura yükselmek olacak. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız. Yeterince gücümüz var. Taraftarlarımız sabırlı olsun ve beklesin. Çok iyi bir Galatasaray olacak.



"FALCAO HARİKA BİR OYUNCU"

Falcao çok tecrübeli ve harika bir oyuncu. Harika bir kariyeri var ama hala futbola aç. Kendisini burada kanıtlamak istiyor. Monaco'dan sonra yeni bir meydan okumak için aramıza katıldı. Çok zeki bir insan ve iyi bir golcü. Bize çok şey katacaktır.



"ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

"Yeni transferlerimizden çok memunum. Birden çok kulvarda mücadele ettiğiniz zaman iyi bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Nzonzi, Seri, Lemina, Babel gibi çok kaliteli transferler yaptık. Fiziksel olarak hepimiz formda olacağız ve umarım iyi bir sezon geçiririz."