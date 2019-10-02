Galatasaray'da Ryan Babel'den PSG maçı sonrası flaş karar! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Ryan Babel'den PSG maçı sonrası flaş karar!

'da 'den maçı sonrası flaş karar!

Galatasaray'da Ryan Babel'den PSG maçı sonrası flaş karar!

'ın A Grubu'nda ile oynadığı maç sırasında ve maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, gelen yorumlara dayanamadı ve instagram hesabını kapattı...

, A Grubu karşılaşmasında 'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere farklı bir reaksiyon göstererek instagram hesabını kapattı.

Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen 'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.

ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

  1. 02.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Ryan Babel'den PSG maçı sonrası flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN