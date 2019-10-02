Galatasaray'da Ryan Babel'den PSG maçı sonrası flaş karar!

Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşmasında Paris Saint Germain 'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere farklı bir reaksiyon göstererek instagram hesabını kapattı.

Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.

Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.