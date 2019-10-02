Fransızlardan çarpıcı Galatasaray yorumu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubundaki ikinci maçında sahasında PSG'e 1-0 mağlup olmasına rağmen verdiği mücadeleyle taraftarlarından alkış aldı.

Galatasaray - PSG karşılaşması Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Futbol Arena'nın derlediği habere göre Fransız basını, PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen önemli bir galibiyet aldığını söylerken diğer taraftan çok zorlu bir atmosfer ve rakibe karşı kritik, bir o kadar da önemli galibiyet elde ettiğini yazdı.

SPORT FRANCE: "PSG BELADAN KURTULDU"

Fransız basınında Sport France, PSG'nin galibiyete rağmen çok yorulduğunu ve İstanbul'da adeta bir beladan kurtulduğunu yazdı. L'Equipe gazetesi ise PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen galip geldiğini ve şu anda takımda işlerin yolunda olduğunu yazdı.

FRANCE FOOTBALL: "PSG İÇİN DOĞRU ADIM"

France Football gazetesi ise PSG'nin eksiklerine rağmen Galatasaray'a karşı doğru bir oyun oynadığını ve önemli bir galibiyet aldığını manşete taşıdı.