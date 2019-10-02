EuroCup’ta zafer
EuroCup D Grubu ilk maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 70-64'lük galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı EuroCup D Grubu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile karşılaştı. Müsabakaya muhteşem başlayan sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 32-11 önde tamamladı. İkinci periyotta Aslan rakibinden 4 sayı az atsa da devreyi 51-34 üstün bitirdi. Üçüncü çeyrek, 60-51 öndeydi. Maçı 70-64 kazanmayı başardı.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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