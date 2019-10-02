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02 Ekim 2019, Çarşamba
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EuroCup’ta zafer

EuroCup’ta zafer

EuroCup D Grubu ilk maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İtalyan ekibi ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 70-64'lük galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı EuroCup D Grubu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi ile karşılaştı. Müsabakaya muhteşem başlayan sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 32-11 önde tamamladı. İkinci periyotta Aslan rakibinden 4 sayı az atsa da devreyi 51-34 üstün bitirdi. Üçüncü çeyrek, 60-51 öndeydi. Maçı 70-64 kazanmayı başardı.
  1. 2.10.2019
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