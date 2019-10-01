Zinciri kıracak mı!
Galatasaray, 16. kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ikinci maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Aslan, Devler Ligi’nde çıktığı grup ikinci maçlarında galibiyet almakta zorlanıyor. 15 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi.
Galatasaray, 16. kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ikinci maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Cimbom daha önce oynadığı grup ikinci maçlarında sadece 1 kez kazanabildi. 1998-1999 sezonunda Gheorghe Hagi'nin unutulmaz son dakika golüyle Athletic Bilbao'yu 2-1 yenen temsilcimiz, bu maçın dışında kalan 14 karşılaşmada 9 kez kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Astana, Juventus, Liverpool, Manchester United ve Spartak Moskova'yla ise berabere kaldı. Bugün PSG karşısında bu kötü gidişata son verebilecek mi; bekleyip göreceğiz.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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