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01 Ekim 2019, Salı
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Zinciri kıracak mı!

Zinciri kıracak mı!

, 16. kez mücadele ettiği gruplarında oynadığı ikinci maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Aslan, Devler Ligi’nde çıktığı grup ikinci maçlarında galibiyet almakta zorlanıyor. 15 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi.

, 16. kez mücadele ettiği gruplarında oynadığı ikinci maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Cimbom daha önce oynadığı grup ikinci maçlarında sadece 1 kez kazanabildi. 1998-1999 sezonunda 'nin unutulmaz son dakika golüyle 'yu 2-1 yenen temsilcimiz, bu maçın dışında kalan 14 karşılaşmada 9 kez kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, , , , ve 'yla ise berabere kaldı. Bugün karşısında bu kötü gidişata son verebilecek mi; bekleyip göreceğiz.

  1. 1.10.2019
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