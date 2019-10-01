Kural hatası var mı yok mu? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Kural hatası var mı yok mu?

Kural hatası var mı yok mu?

Kural hatası var mı yok mu?

?derbisinde , Lemina'nın ayağına arkadan vurmuş ve pozisyon hakem tarafından devam ettirilip korner olarak değerlendirilmişti.

derbisinde , Lemina'nın ayağına arkadan vurmuş ve pozisyon hakem tarafından devam ettirilip korner olarak değerlendirilmişti. Ancak sonrasında hakem VAR kontrolü için kenara gelmiş ve pozisyonun başlangıcında Babel'in topla oynadığını görüp oyunu orta alandan serbest vuruş ile başlatmıştı. O andan itibaren korner kararının geçerli karar olduğunu savunan G.Saray yönetimi, İFAB kurallarına göre itiraz etmeyi düşündüğü belirtildi. Ancak, MHK'nın kesinlikle bir hata olmadığı görüşünü savunduğu bildirildi.
  1. 1.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kural hatası var mı yok mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN