Tuchel iddialı konuştu

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yaptığı basın toplantısında oyuncuların son durum hakkında konuştu. ''Cavani'nin durumu rahat değil. Onun için biraz daha beklemek gerekiyor. Icardi ise uzun süredir oynamıyor. Bugün yapılacak antrenmandan sonra son kararını vereceğim" diyen Tuchel, "Galatasaray maçındaki atmosfer için farklı bir çalışma yapmadık. Herkes Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizi ispatlamak istiyoruz" ifadesini kullandı. G.Saray'dan hiçbir oyuncuya özel önlem almayacaklarını dile getiren Tuchel, "Galatasaray'da sadece Falcao değil, Babel gibi birçok kaliteli, tecrübeli futbolcu var. Falcao'ya karşı dikkatli olacağız ama özel bir önlem almayacağız. Zaten oyuncularımız Falcao'yu yakından tanıyor" dedi.



KOLAY OLMAYACAK

PSG'nin tecrübeli stoperi Thiago Silva ise "Ruh halimiz pozitif, oldukça sakiniz. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Falcao'yu aklıma yazdım diyebilirim. Markaj altında olacağım. Falcao çok özel bir oyuncu. Kendi kapasitenizi test etmek için karşılaşabileceğiniz en iyi forvetlerden bir tanesi. Real Madrid maçında olduğu gibi iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bu da tur için avantaj olacak" dedi.