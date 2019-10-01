Tuchel iddialı konuştu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Tuchel iddialı konuştu

Tuchel iddialı konuştu

Tuchel iddialı konuştu

 Saint-Germain , yaptığı basın toplantısında oyuncuların son durum hakkında konuştu.

Saint-Germain , yaptığı basın toplantısında oyuncuların son durum hakkında konuştu. ''Cavani'nin durumu rahat değil. Onun için biraz daha beklemek gerekiyor. Icardi ise uzun süredir oynamıyor. Bugün yapılacak antrenmandan sonra son kararını vereceğim" diyen Tuchel, " maçındaki atmosfer için farklı bir çalışma yapmadık. Herkes Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizi ispatlamak istiyoruz" ifadesini kullandı. G.Saray'dan hiçbir oyuncuya özel önlem almayacaklarını dile getiren Tuchel, "Galatasaray'da sadece Falcao değil, Babel gibi birçok kaliteli, tecrübeli futbolcu var. Falcao'ya karşı dikkatli olacağız ama özel bir önlem almayacağız. Zaten oyuncularımız Falcao'yu yakından tanıyor" dedi.

KOLAY OLMAYACAK
PSG'nin tecrübeli stoperi Thiago Silva ise "Ruh halimiz pozitif, oldukça sakiniz. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Falcao'yu aklıma yazdım diyebilirim. Markaj altında olacağım. Falcao çok özel bir oyuncu. Kendi kapasitenizi test etmek için karşılaşabileceğiniz en iyi forvetlerden bir tanesi. Real Madrid maçında olduğu gibi iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bu da tur için avantaj olacak" dedi.

  1. 1.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuchel iddialı konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN