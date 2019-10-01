Sürpriz peşindeyiz
“Rakibimiz şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden. Neymar yok, Cavani sakat, bunlar avantajmış!.. Galatasaraylılar bunlara kanmasın. Sürpriz yapmaya çalışacağız”
ARADA ÇOK FARK VAR
"Coşkulu ve tempolu bir oyun oynamadığımız gerçek, ben de bundan memnun değilim. Geçen sezondan farklı 4-5 oyuncuyla oynuyoruz. Güçlü bir oyun planımız var. Bunu hızlı oyunla birleştirmeliyiz. Marcao-Luyindama diyorsunuz. Geçen sene onlardan önce yediğimiz goller ile onlardan sonra yediğimiz arasında çok fark var. Falcao diyorsunuz... Oyuncuya göre sistem oluşturmuyorum. Unutmayın ki son yıllardaki gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Tek şikayet edilmeyecek konu gol sıkıntısıdır."
BİZ NERELERDEN MAÇ KAZANDIK
"Saha dışı ve saha içinde o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki bunları size yansıtmıyoruz. Sakatlık mesela. Lemina'yı kaybettik, iyi gidiyordu. Taraftarımızın üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde G.Saray seyircisinin karamsarlığını kabul edemem. Biz nerelerden kazandık, nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Kaybetsek de onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybetmemiz lazım. İnancımız ve isteğimiz var. Kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah'a şükür."
BELHANDA: TOP BİZDE KALMALI
Terim ile birlikte basın toplantısına katılan Younes Belhanda, PSG'nin oynamasına izin vermemeleri gerektiğini belirtti. Çenesindeki kırığın performansını etkilemediğini söyleyen Faslı yıldız, "PSG"yi toptan mahrum edersek avantajı ele geçirmiş olacağız. Bizim etkili oynamamız lazım. O zaman zorlanırlar" dedi. Belhanda, Falcao'nun performansıyla ilgili soruya ise "Yeni geldi. Sabırlı olmak lazım" yanıtını verdi.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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