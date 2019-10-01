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01 Ekim 2019, Salı
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Sürpriz peşindeyiz

Sürpriz peşindeyiz

“Rakibimiz şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden. Neymar yok, Cavani sakat, bunlar avantajmış!.. Galatasaraylılar bunlara kanmasın. Sürpriz yapmaya çalışacağız”

Teknik Direktörü , bu akşamki maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: Şampiyonlar Ligi kupasının favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de sürpriz yapmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın!

ARADA ÇOK FARK VAR
"Coşkulu ve tempolu bir oyun oynamadığımız gerçek, ben de bundan memnun değilim. Geçen sezondan farklı 4-5 oyuncuyla oynuyoruz. Güçlü bir oyun planımız var. Bunu hızlı oyunla birleştirmeliyiz. Marcao-Luyindama diyorsunuz. Geçen sene onlardan önce yediğimiz goller ile onlardan sonra yediğimiz arasında çok fark var. Falcao diyorsunuz... Oyuncuya göre sistem oluşturmuyorum. Unutmayın ki son yıllardaki gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Tek şikayet edilmeyecek konu gol sıkıntısıdır."

BİZ NERELERDEN MAÇ KAZANDIK
"Saha dışı ve saha içinde o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki bunları size yansıtmıyoruz. Sakatlık mesela. Lemina'yı kaybettik, iyi gidiyordu. Taraftarımızın üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde G.Saray seyircisinin karamsarlığını kabul edemem. Biz nerelerden kazandık, nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Kaybetsek de onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybetmemiz lazım. İnancımız ve isteğimiz var. Kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah'a şükür."

BELHANDA: TOP BİZDE KALMALI
Terim ile birlikte basın toplantısına katılan Younes Belhanda, PSG'nin oynamasına izin vermemeleri gerektiğini belirtti. Çenesindeki kırığın performansını etkilemediğini söyleyen Faslı yıldız, "PSG"yi toptan mahrum edersek avantajı ele geçirmiş olacağız. Bizim etkili oynamamız lazım. O zaman zorlanırlar" dedi. Belhanda, Falcao'nun performansıyla ilgili soruya ise "Yeni geldi. Sabırlı olmak lazım" yanıtını verdi.
  1. 1.10.2019
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