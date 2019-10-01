Gün senin günün

Galatasaray yine kritik bir maçın arifesinde... Sarı-kırmızılı takım, bugün Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan sarı- kırmızılı ekibin, gruptaki şansını artırmak için Fransız ekibinden puan ya da puanlar alması şart...

AVRUPA'DA ZORLANIYOR

Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Ligdeki son iki maçında Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile berabere kalan Cimbom, Avrupa kupalarında da son dönemlerde galibiyeti unuttu. Çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. PSG'nin milyonluk yıldızlarını da düşünürsek bugün işi hiç de kolay olmayacak. Ama imkansızları başaran Galatasaray'dan herkes yeni bir destan bekliyor.

G.SARAY'DA 8 FRANSIZ!

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda geçmişlerinde yolu Fransa'dan geçmiş 8 futbolcu bulunuyor. Bu durum bugün PSG maçında Galatasaray adına bir avantaj olarak görülürken sarı-kırmızılıların kendini göstermesi bekleniyor. İşte Fransa'da görev yapmış o isimler:



Mariano....................................(Bordeaux)

Michael....................................Seri (Nice)

Belhanda..................(Montpellier-Nice)

Lemina.....................(Lorient-Marsilya)

Jimmy..................................(Toulouse)

Feghouli..............................(Grenoble)

Nzonzi.................................. (Amiens)

Falcao.................................(Monaco)

DALYA STRESİ Mİ?

Galatasaray, Avrupa kupalarında tarihinin 281. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün galip gelmesi halinde Avrupa'da 100'üncü galibiyetini elde edecek. Bugüne dek oynadığı 280 karşılaşmada 99 galibiyet, 107 mağlubiyet ve 74 beraberlik aldı. Son galibiyetini Lokomotiv Moskova karşısında alan Cimbom, ardından oynadığı son 8 maçtan (3B/5M) galibiyet çıkartamadı.

EVİNDE G.SARAY DEPLASMANDA PSG

Sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek olan Galatasaray, Fransız ekibiyle tarihinde daha önce 4 kez karşılaştı. 1996 yılında Kupa Galipleri Kupası 2. Turu'nda Paris ekibiyle eşleşen Galatasaray, ilk maçı 4-2 kazanmasına rağmen rövanşta deplasmanda 4-0 kaybetti. 2000-2001 sezonunda ise iki ekip Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken, sarıkırmızılılar evinde rakibini 1-0 ile geçti, deplasmanda ise 2-0'lık yenilgi aldı.

CAVANI YOK MBAPPE KADRODA

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Cavani, PSG'de takımla çalışmalara başladı ancak Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Neymar ve Cavani'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Julian Draxler, Colin Dagba ve Thilo Kehrer de maç kadrosuna yazılmadı. PSG'de sakatlıktan yeni dönen Mbappe ise Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

TUCHEL EZBER YAPTIRDI

PSG'nin Alman hocası Thomas Tuchel, sarıkırmızılı takımla oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından önce Galatasaray'ın çıktığı son 3 maçın 90 dakikasını takımına izletti. Galatasaray karşılaşmasını çok önemseyen ve Türk Telekom Stadı'na galibiyet parolasıyla gelen Tuchel, sarı-kırmızılı takımın zayıf yönlerini belirleyerek futbolcularına iletti.

Galatasaray, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 27 yenilgi aldı.

NEYMAR CEZALI

Paris Saint-Germain bugün sahaya Neymar'dan yoksun çıkacak. Brezilyalı oyuncu, Manchester United maçında rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, 2 maçlık cezası Galatasaray maçıyla sona erecek.

LEMİNA KADRO DIŞI SERİ SAHAYA

Sarı-kırmızılı ekipte, PSG maçı öncesinde Lemina şoku yaşandı. Derbide sakatlanan Gabonlu oyuncunun sağ uyluk fasyasında kanama tespit edildi. 26 yaşındaki orta sahanın, PSG maçının kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Bugünkü kritik maçta, derbide etkili olan Lemina'nın yerine Seri forma giyecek.

PSG'YE KARŞI 1 GOLÜ VAR

Monaco formasıyla PSG'ye karşı 8 maçta forma giyen Radamel Falcao sadece bir kez golle tanışmayı başardı. O da tam 6 yıl önceydi. Ardından oynanan 7 maçta ise golle tanışamadı. Kolombiyalı yıldızın, Monaco formasıyla PSG'ye karşı galibiyeti de (2B/6M) yok. Bugünkü karşılaşmada gözler en çok onun üzerinde olacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında etkili olmayan yıldızdan patlama bekliyor.

İKİ MAÇTA 28 MİLYON TL

Galatasaray'ın PSG ile oynayacağı karşılaşmada da tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. 175 ile 1500 TL arasında değişen biletlere büyük ilgi olduğu belirtilirken Galatasaray bu dev maçla birlikte kasasına yine ciddi bir gelir koyması da bekleniyor. Fenerbahçe maçından 13 milyon TL gelir yazan Cimbom, PSG maçından da 15 milyon TL bekliyor.

18 YIL SONRA

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001'de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor.