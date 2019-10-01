Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi konuştu: Gülesim geliyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'nda PSG'yi konuk ettiği maçtan önce teknik direktör Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın dev kulübü PSG'yi konuk ettiği maçtan önce sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, ''Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde inşallah daha iyi oynayarak, daha çok mücadele ederek sonuç arayacağız. 1-2 oyuncumuz değişik, oyunda küçük bir değişiklik yaptık, bir taktik gelişme. PSG eksik dendiği zaman gülesim geliyor benim. Böyle takımlarda eksik olmaz, fazla olur. Bunları ancak bizim gibi ceza yiyenler, transfer yapamayanlar söylerse olur.
Şampiyonlar Ligi'nde değişik, enteresan, ilginç sonuçlara rastlıyoruz. Her şey, her an olabilir diye düşünmek lazım.'' ifadelerini kullandı.
- 01.10.2019
- Güncelleme: 01.10.2019 22:12
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