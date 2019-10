Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi konuştu: Gülesim geliyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın dev kulübü PSG'yi konuk ettiği maçtan önce sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, ''Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde inşallah daha iyi oynayarak, daha çok mücadele ederek sonuç arayacağız. 1-2 oyuncumuz değişik, oyunda küçük bir değişiklik yaptık, bir taktik gelişme. PSG eksik dendiği zaman gülesim geliyor benim. Böyle takımlarda eksik olmaz, fazla olur. Bunları ancak bizim gibi ceza yiyenler, transfer yapamayanlar söylerse olur.

Şampiyonlar Ligi'nde değişik, enteresan, ilginç sonuçlara rastlıyoruz. Her şey, her an olabilir diye düşünmek lazım.'' ifadelerini kullandı.