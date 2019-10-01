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01 Ekim 2019, Salı
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Aslan hazır kıta

Aslan hazır kıta

, bugünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi maçının hazırlıklarını Florya’da yaptığı idmanla bitirdi. Terim, taktik çalışmada oyuncularını sık sık uyardı.

Cimbom, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün temsilcisi Saint-Germain () ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. , basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu. Terim'in taktik idmanda takıma sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.

  1. 1.10.2019
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