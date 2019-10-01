Aslan hazır kıta
Galatasaray, bugünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG maçının hazırlıklarını Florya’da yaptığı idmanla bitirdi. Terim, taktik çalışmada oyuncularını sık sık uyardı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu. Terim'in taktik idmanda takıma sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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