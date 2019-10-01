Aslan hazır kıta

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu. Terim'in taktik idmanda takıma sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.