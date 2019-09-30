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30 Eylül 2019, Pazartesi
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'nin eski yıldızı Rabesandratana'dan sözleri

PSG'nin eski yıldızı Rabesandratana'dan Galatasaray sözleri

Paris Saint-Germain'in 2001 yılında yine 'nde 'la oynadığı maçlarda forma giyen eski savunma oyuncusu Fransız basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle söz etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın ile 2000-2001 sezonunda 'nde karşılaştığı maçta forma giyen isimlerden olan eski savunma oyuncusu , o günlere dair verdiği röportajda sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle söz etti.

Fransa'da oynanan mücadeleye tribünlerde çıkan kavga damga vurmuştu. Karşılaşma yaklaşık 20 dakika durmuş ve birçok taraftar yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'de oynanan mücadele ile ilgili hatırladıkları sorulan 47 yaşındaki Rabesandratana, Le Parisien'a verdiği röportajda şunları dile getirdi:

-Türkiye'de Galatasaray'a karşı oynamak nasıldır?

Bu dev bir şey. Ambiyans çılgınca ve inanılmazdı. Sahada ek bir baskı hissediyorduk.

- Türklerin bu baskısını en çok ne zaman hissediyordunuz?

Statta özellikle ısınırken ve takımlar sahaya çıkarken hissediyorduk. Bu da maç öncesi oluyordu. Taraftarlar seslerini git gide yükseltiyordu. Tribünlerle rakip takım arasında resmen bir maç vardı.

- Kendinizi bu atmosferde tehlikede hissettiniz mi?

Asla. Anormal hiçbir şey görmedim. Bu ambiyansın bir parçası. 'da maçı kaybetmemize rağmen orada çok iyi anılarım oldu. Biz futbolu bu tarz atmosferde maç yapmak için oynuyoruz.

- 18 yıl geçti. Parc des Princes'ta oynanan maçta tribünde çıkan olaylar tekrar yaşanır mı?

Hayır bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Bunun bittiğini düşünüyorum. Aradan çok fazla zaman geçti.

  1. 30.09.2019
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