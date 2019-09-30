PSG'nin eski yıldızı Rabesandratana'dan Galatasaray sözleri
Paris Saint-Germain'in 2001 yılında yine Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadığı maçlarda forma giyen eski savunma oyuncusu Eric Rabesandratana Fransız basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle söz etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın PSG ile 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı maçta forma giyen isimlerden olan eski savunma oyuncusu Eric Rabesandratana, o günlere dair verdiği röportajda sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle söz etti.
Fransa'da oynanan mücadeleye tribünlerde çıkan kavga damga vurmuştu. Karşılaşma yaklaşık 20 dakika durmuş ve birçok taraftar yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'de oynanan mücadele ile ilgili hatırladıkları sorulan 47 yaşındaki Rabesandratana, Le Parisien'a verdiği röportajda şunları dile getirdi:
-Türkiye'de Galatasaray'a karşı oynamak nasıldır?
Bu dev bir şey. Ambiyans çılgınca ve inanılmazdı. Sahada ek bir baskı hissediyorduk.
- Türklerin bu baskısını en çok ne zaman hissediyordunuz?
Statta özellikle ısınırken ve takımlar sahaya çıkarken hissediyorduk. Bu da maç öncesi oluyordu. Taraftarlar seslerini git gide yükseltiyordu. Tribünlerle rakip takım arasında resmen bir maç vardı.
- Kendinizi bu atmosferde tehlikede hissettiniz mi?
Asla. Anormal hiçbir şey görmedim. Bu ambiyansın bir parçası. İstanbul'da maçı kaybetmemize rağmen orada çok iyi anılarım oldu. Biz futbolu bu tarz atmosferde maç yapmak için oynuyoruz.
- 18 yıl geçti. Parc des Princes'ta oynanan maçta tribünde çıkan olaylar tekrar yaşanır mı?
Hayır bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Bunun bittiğini düşünüyorum. Aradan çok fazla zaman geçti.
- 30.09.2019
- Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
- Fenerbahçe'de Kruse'nin yeni hedefi şaşırttı!
- Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!
- Galatasaray Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! 'Rüya Takım' kabusa döndü...
- Erman Toroğlu'dan Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması!
-
Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
PSG'nin eski yıldızı Rabesandratana'dan Galatasaray sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.