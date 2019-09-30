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30 Eylül 2019, Pazartesi
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| basın toplantısı düzenliyor

CANLI | Fatih Terim basın toplantısı düzenliyor

teknik direktörü ve Belhanda zorlu maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

ASpor CANLI YAYIN

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 20:40
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