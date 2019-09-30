CANLI | Fatih Terim basın toplantısı düzenliyor
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Belhanda zorlu PSG maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
- 30.09.2019
- Güncelleme: 30.09.2019 20:40
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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