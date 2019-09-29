Yer gök sarı-kırmızı
Takımı Florya’dan meşalelerle uğurlayan G.Saraylılar, 90 dakika boyunca desteği kesmedi. Oyuncular tribünlere çağırılıp alkışlandı. Coşku hiç azalmadı.
TT Stadı'nda taraftarların coşkusunu görülmeye değerdi. Saatler önceden stada akın eden sarı-kırmızılılar, tribünleri hınca hınç doldurdu. 50 bin 974 kişinin izlediği maç resmen kapalı gişe oynandı. Derbi öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında da stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi marşı çalındı. Taraftarlar, marşın çalınmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi.
FENERLİLER DE TRİBÜNDE
Başlangıç düdüğünden itibaren marşlar, tezahüratlar ve pankartlarla Aslan'a destek veren sarı-kırmızılılar, son düdüğe kadar devam ettiler. TT Stadını resmen sarı-kırmızıya boyadılar. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününü tamamen doldurarak takımlarına destek verdiler.
ESNAFI COŞTURDULAR
Avrupa'nın dört bir yanından derbiyi izlemeye gelen Galatasaraylılar Taksim'de bir araya geldi. Bol bol alış veriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü. Restoran ve kafelerde maç saatini bekleyen gurbetçiler, bol bol alışveriş yaptılar. Esnaflar satışların derbi günleri çok fazla arttığını dile getirdi.
KORAY ŞENER UNUTULMADI
Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kalbimizdesin" yazılı ve Koray Şener'in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.
7 MİLYON LİRA CİRO
Galatasaray, store gelirlerinden 7 milyon lira ciro beklediği bildirildi. Özellikle dünkü derbi önceinde forma ve atkı satışlarının tavan yaptığı kaydedildi.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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