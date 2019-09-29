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29 Eylül 2019, Pazar
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Son karar el

Son karar el

Süper Lig'in 6. haftasında Stadyumu'nda oynanan derbisinde 54. dakikada penaltı bekledi. ’a bakıldı. Pozisyonun başında ’e el çıktı.

Cimbom'un sahasında 'yi ağırladığı mücadelede iki tartışmalı pozisyon yaşandı. 49'da Radamel Falcao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hem yardımcı hem de bu pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti. Diğer pozisyon ise çok konuşuldu. 54'te hızlı hücumda rakip ceza alanına girdi. Mariano'nun dışarı çıkardığı topta Lemina topa vuracakken Gustavo'nun müdahalesi geldi. Fenerbahçeliler, Brezilyalı oyuncunun Lemina'ya değmediğini söylediler. Galatasaraylılar ise penaltı bekledi. Hakem , VAR'a çağırıldı. Pozisyonun en başına dönüldü. Taç çizgisi kenarında sarı-kırmızılı takımın sol kanat oyuncusu 'in topa eliyle müdahale ettiği tespit edildi. Çakır pozisyonu izledikten sonra el kararı verdi.
  1. 29.9.2019
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