Ryan Babel'den İstiklal Marşı paylaşımı! Kruse...
Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye iki futbolcu damga vurdu. Galatasaray'ın tecrübeli sol açığı Ryan Babel ve Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okuyarak gönülleri fethetti. Seremonide bizi gururlandıran ikiliden Babel, Kruse'nin de içinde yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Seremonide İstiklal Marşı'mızı okuyarak bizleri gururlandıran Kruse'nin ardından Babel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Kruse, Twitter'da Türkiye Trend Topic listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünyada ise dördüncü basamakta yer aldı. Kruse maç sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye saygı için elinden geleni yaptığını söyledi.
Yıldız futbolcu, "Türk halkı beni çok sıcak karşıladı. Dil konusunda kendimi geliştirmek için çaba harcıyorum" ifadelerini kullandı.
Maçla ilgili ise Kruse, "Sıkı bir derbi oldu ama biz daha üstün gibiydik" dedi.
BABEL'DEN PAYLAŞIM
Öte yandan Babel, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. İstiklal Marşı'na duyduğu saygıyı gösteren bir paylaşımda bulunan Babel 'Günaydın' yazdı.
- 29.09.2019
- Güncelleme: 29.09.2019 11:55
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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