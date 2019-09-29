PSG’liler çekiniyor
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Galatasaray ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi rakip takım taraftarları maça gelmekten çekiniyor.
Galatasaray ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi rakip takım taraftarları maça gelmekten çekiniyor. PSG'liler için 2 bin 500 kişilik deplasman tribünü ayrıldı. Sadece 700 bilet satıldı. En etkin grup Collectif Ultras Paris ise 200 üyesiyle İstanbul'da olacak.
2001 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI
PSG taraftarının İstanbul'a gelmek istememesinin altında 2001 yılında yaşananlar yatıyor. O dönem PSG'nin holigan taraftarları stat içinde sarı- kırmızılılara saldırmışlardı. 50 kadar Galatasaray taraftarı olayda yaralanmıştı.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
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Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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