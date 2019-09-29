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29 Eylül 2019, Pazar
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’liler çekiniyor

PSG’liler çekiniyor

UEFA A Grubu'nda çarşamba günü ile arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi rakip takım taraftarları maça gelmekten çekiniyor.

ile arasında oynanacak karşılaşması öncesi rakip takım taraftarları maça gelmekten çekiniyor. PSG'liler için 2 bin 500 kişilik deplasman tribünü ayrıldı. Sadece 700 bilet satıldı. En etkin grup Collectif Ultras Paris ise 200 üyesiyle İstanbul'da olacak.

2001 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI

PSG taraftarının İstanbul'a gelmek istememesinin altında 2001 yılında yaşananlar yatıyor. O dönem PSG'nin holigan taraftarları stat içinde sarı- kırmızılılara saldırmışlardı. 50 kadar Galatasaray taraftarı olayda yaralanmıştı.

  1. 29.9.2019
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