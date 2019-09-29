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29 Eylül 2019, Pazar
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Maskeli zorro yetmedi

Maskeli zorro yetmedi

Çenesi kırılan özel bir maske ile derbideki yerini aldı. adına yoğun çaba harcadı.

maçında çenesinden sakatlanan daha sonra ameliyat olan Younes derbiyi kaçırmadı. ve karşılaşmalarında sakatlığından dolayı oynayamayan Faslı yıldız, derbisinde ilk 11'de forma giydi. Özel bir maske ile mücadelede forma giyen Faslı futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. İlk yarının sonlarına doğru maskesinden rahatsız olan Belhanda ikinci yarıya maskeli çıktı ve oyunu bu şekilde tamamladı. Tecrübeli futbolcu, buna rağmen elinden geleni yapmaya çalıştı ancak galibiyeti takımına getiremedi.
  1. 29.9.2019
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