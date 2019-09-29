Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe maçı ve rekor... Son dakika Süper Lig haberleri
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Galatasaray dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi.
Takvim'de yer alan habere göre; Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe maçı ve rekor... Son dakika Süper Lig haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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