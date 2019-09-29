Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe maçı ve rekor...  Son dakika Süper Lig haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

TÜRK TELEKOM'DA SEYİRCİ REKORU KIRILDI!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.