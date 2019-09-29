Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe maçı ve rekor...  Son dakika Süper Lig haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
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'a para yağdı! maçı ve rekor...  Son dakika haberleri

Galatasaray'a para yağdı! Fenerbahçe maçı ve rekor...  Son dakika Süper Lig haberleri

, derbisinde kasasını doldurdu. Galatasaray dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

, derbisinde bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

  1. 29.09.2019
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