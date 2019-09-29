Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokol krizi
Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.
Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı. Yönetimler arasında günlerce süren sert demeç savaşları yaşanmış ve ipler gerilmişti. Bu dünkü maçta da devam etti.
TAKIM TESİSLERDEN ZOR ÇIKTI
Galatasaray kafilesi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde Türk Telekom Stadı'na uğurlandı. Çok sayıda taraftarın yer aldığı uğurlamada Galatasaray kafilesi, tesislerden ayrılmakta zorlandı. Özellikle yeni gelen bazı oyuncuların bu ilgi karşısındaki şaşkınlığı gözden kaçmadı.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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