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29 Eylül 2019, Pazar
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- maçında protokol krizi

Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokol krizi

Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Başkanı ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir yöneticisi karşılamadı.

Derbi öncesinde iki kulübün yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esti. Başkanı ve Fenerbahçeli yöneticiler, derbiyi izlemek üzere Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir yöneticisi karşılamadı. Yönetimler arasında günlerce süren sert demeç savaşları yaşanmış ve ipler gerilmişti. Bu dünkü maçta da devam etti.

TAKIM TESİSLERDEN ZOR ÇIKTI
Galatasaray kafilesi, 'nden coşkulu bir şekilde Stadı'na uğurlandı. Çok sayıda taraftarın yer aldığı uğurlamada Galatasaray kafilesi, tesislerden ayrılmakta zorlandı. Özellikle yeni gelen bazı oyuncuların bu ilgi karşısındaki şaşkınlığı gözden kaçmadı.

  1. 29.9.2019
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