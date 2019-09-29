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29 Eylül 2019, Pazar
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Cimbom 5 attı

Cimbom 5 attı

U19 derbisinde , 'yi 5-2 mağlup etti.

U19 derbisinde , 'ye gol yağdırdı: 5-2. 'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekibin gollerini 37, 45 ve 64. dakikalarda Ercan Şirin, 58. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 65'te Erencan Yardımcı atarken, sarı-lacivertli ekibin sayıları ise 25'te Muhammet Gümüşyaka'dan, 61'de ise Gülhan Üreyen'den geldi.
  1. 29.9.2019
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