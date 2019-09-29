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29 Eylül 2019, Pazar
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Başka bahara!

Başka bahara!

Sarı-kırmızılılar, ’ye karşı son 10 maçında galibiyet alamadı Rakibine 3 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar, sahadan 7 kez beraberlikle ayrıldı.

Kendi evinde 'yi konuk eden , son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları alamama istatistiğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu F.Bahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını dün akşam da yaşadı. 'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösteren ve 18 Ekim 2014'te Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan G.Saray, son 9 maçta F.Bahçe derbilerinde 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 F.Bahçe derbisindeki kaybı 23 puan oldu. Bu arada F.Bahçe de Süper Lig'de 12 maçtır derbilerde galibiyet alamıyor. (10 beraberlik, 2 mağlubiyet) Sarı-lacivertliler son galibiyetini Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Bu arada G.Saray, son 10 derbi mücadelesinde F.Bahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi.

YANAL'DAN 3 YENi iSiM
Fenerbahçe , Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 3 değişiklikle derbiye çıktı. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Adil Rami ve Deniz Türüç de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Mauricio Isla ile Jailson'u oynattı.

ISLA 40 GÜN SONRA
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Şilili futbolcu Isla, 40 gün sonra ilk 11'e döndü. Bu sezon sadece sezonun ilk maçı olan karşısında forma giyen Isla, Galatasaray derbisiyle formasını aldı. Isla'nın, Gazişehir Gaziantep mücadelesi sonrasında gerçekleştirilen antrenman sırasında bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edilmişti.

DÖRT FENERBAHÇELİ D İLK KEZ DERBİDE
Fenerbahçe'nin yeni transferleri , Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan 'de bu maçta ilk 11'de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

GÜNEŞ&LUCESCU BİRLİKTE İZLEDİLER
Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski teknik direktörü da takip etti. Derbi maçı ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 1. Başkan Vekili ile birlikte Spor ve Bakanı da tribünde izledi. Bakanları, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı.

  1. 29.9.2019
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