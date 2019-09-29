Andone ve Seri tribünde
Tecrübeli teknik adam, 1-1 biten karşılaşmanın kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.
Derbide ilki yaşadılar
Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı. Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon transfer edilirken, Luyindama ile Marcao ise cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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