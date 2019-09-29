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29 Eylül 2019, Pazar
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Andone ve Seri tribünde

Andone ve Seri tribünde

Tecrübeli teknik adam, 1-1 biten karşılaşmanın kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

, derbisinde geçen haftaya göre kadroda önemli değişikliklerle mücadeleye çıktı. 'in karşısında ilk 11'de görev verdiği Florin Andone ile Jean Michael Seri yabancı sınırı nedeniyle kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Falcao ile Lemina ilk 11'de görev yaptı. Şener, ve ise Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da bu üç oyuncunun yerine ise Feghouli, ve Mariano şans buldu.

Derbide ilki yaşadılar
Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı. Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon transfer edilirken, Luyindama ile Marcao ise cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.

  1. 29.9.2019
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