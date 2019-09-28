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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Yıkım ekibi hazır

Yıkım ekibi hazır

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattını oluşturacağı -- 3'lüsüne rakibin eksilerini anlattı ve özel taktik verdi.

'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden 3 puan çıkarmak için planını belirledi. Kaleci Muslera'dan en uçtaki 'ya kadar tüm takıma direktiflerini veren İmparator hücum hattıyla özel olarak ilgilendi. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor deplasmanında yapılan hataları göstererek bunları maçta tekrarlama lükslerinin olmadığını da hatırlattı. 65 yaşındaki hoca, hücumdaki 3 isminin tecrübelerine güvendiğini belirterek "Büyük futbolcular böyle maçlarda belli olur. Sahne sizin" diye konuştu.

EKSİKLERİNİ ANLATTI

Fatih Terim, sol kanatta görev vereceği Ryan , karşısında oynayacak Ozan Tufan konusunda Hollandalı yıldızına taktiklerini verdi. Usta hoca "Sen o kanadı zorlarsan Ozan hücuma yeterince çıkamaz. Aranızda ciddi boy farkı var. Sağdan gelecek ortalarda arka direğe koşu at. Avantajını kullan" dedi. Terim, ile yaptığı görüşmede ise "Rakip stoperler hata yapmaya çok müsait. Onları zorlayacak toplar gönder" direktifini iletti. İmparator, Falcao'ya ise "Altay çok top sektiriyor. Her topu kovala" ifadesini kullandı.

  1. 28.9.2019
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