Yıkım ekibi hazır
Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattını oluşturacağı Babel-Feghouli-Falcao 3'lüsüne rakibin eksilerini anlattı ve özel taktik verdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden 3 puan çıkarmak için planını belirledi. Kaleci Muslera'dan en uçtaki Falcao'ya kadar tüm takıma direktiflerini veren İmparator hücum hattıyla özel olarak ilgilendi. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor deplasmanında yapılan hataları göstererek bunları derbi maçta tekrarlama lükslerinin olmadığını da hatırlattı. 65 yaşındaki hoca, hücumdaki 3 isminin tecrübelerine güvendiğini belirterek "Büyük futbolcular böyle maçlarda belli olur. Sahne sizin" diye konuştu.
EKSİKLERİNİ ANLATTI
Fatih Terim, sol kanatta görev vereceği Ryan Babel, karşısında oynayacak Ozan Tufan konusunda Hollandalı yıldızına taktiklerini verdi. Usta hoca "Sen o kanadı zorlarsan Ozan hücuma yeterince çıkamaz. Aranızda ciddi boy farkı var. Sağdan gelecek ortalarda arka direğe koşu at. Avantajını kullan" dedi. Terim, Feghouli ile yaptığı görüşmede ise "Rakip stoperler hata yapmaya çok müsait. Onları zorlayacak toplar gönder" direktifini iletti. İmparator, Falcao'ya ise "Altay çok top sektiriyor. Her topu kovala" ifadesini kullandı.
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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