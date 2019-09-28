Yıkım ekibi hazır

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden 3 puan çıkarmak için planını belirledi. Kaleci Muslera'dan en uçtaki Falcao'ya kadar tüm takıma direktiflerini veren İmparator hücum hattıyla özel olarak ilgilendi. Deneyimli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor deplasmanında yapılan hataları göstererek bunları derbi maçta tekrarlama lükslerinin olmadığını da hatırlattı. 65 yaşındaki hoca, hücumdaki 3 isminin tecrübelerine güvendiğini belirterek "Büyük futbolcular böyle maçlarda belli olur. Sahne sizin" diye konuştu.

EKSİKLERİNİ ANLATTI

Fatih Terim, sol kanatta görev vereceği Ryan Babel, karşısında oynayacak Ozan Tufan konusunda Hollandalı yıldızına taktiklerini verdi. Usta hoca "Sen o kanadı zorlarsan Ozan hücuma yeterince çıkamaz. Aranızda ciddi boy farkı var. Sağdan gelecek ortalarda arka direğe koşu at. Avantajını kullan" dedi. Terim, Feghouli ile yaptığı görüşmede ise "Rakip stoperler hata yapmaya çok müsait. Onları zorlayacak toplar gönder" direktifini iletti. İmparator, Falcao'ya ise "Altay çok top sektiriyor. Her topu kovala" ifadesini kullandı.