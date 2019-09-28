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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Terim adaleti

Terim adaleti

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör , galibiyet halinde yönetimin dağıtacağı primin bir bölümünün Florya çalışanlarına ayrılmasını istedi.

, galibiyet halinde yönetimin dağıtacağı primin bir bölümünün Florya çalışanlarına ayrılmasını istedi. Sarı-kırmızılı takım, derbiden 3 puan çıkarırsa tesislerdeki emekçiler de haklarını alacak.
  1. 28.9.2019
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